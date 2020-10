In de Veiligheidsregio Haaglanden krijgen 21 instellingen een ontheffing wat betreft het maximumaantal personen dat samen mag komen in een ruimte.

Het gaat om onder meer de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, poppodium PAARD, het Omniversum, de Rijswijkse Schouwburg en het Zuiderstrandtheater. In alle instellingen mogen maximaal 250 personen per programma aanwezig zijn.

Eerder deze week maakten verschillende andere veiligheidsregio's al uitzonderingen op de nieuwe maatregel - er mogen nog maar maximaal dertig personen samen in een ruimte zijn - bekend.

Voor de instellingen in de regio Haaglanden die geen ontheffing hebben, geldt een overgangsregeling tot zaterdag 12.00 uur, zolang ze zich aan de geldende protocollen houden.