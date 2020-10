Het Rotterdamse kunstcentrum Witte de With heet voortaan Melly, meldt Rijnmond vrijdag. De oude naam was volgens de culturele instelling niet meer gepast.

Een externe adviescommissie moest over de nieuwe naam van de kunstinstelling beslissen. `De namen KAT, Haven of Kin waren ook opties, maar er is voor Melly gekozen.

De naam Melly is afgeleid van het kunstwerk Melly Shum Hates Her Job. Dit kunstwerk is te zien op de gevel van het kunstcentrum. De naam Witte de With is sinds juni niet meer op het gebouw te zien.

Witte de With was een viceadmiraal op de Hollandse vloot in het VOC-tijdperk. Volgens critici was het niet meer gepast om zijn naam te gebruiken.