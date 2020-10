Vincent van Gogh (1853-1890) kennen we als een groot schilder, maar de postimpressionist schreef ook graag en verstuurde talloze brieven naar familie en vrienden en dan met name naar zijn broer Theo. Veertig van deze brieven zijn opgenomen in de nieuwe tentoonstelling Je liefhebbende Vincent van het Van Gogh Museum. NU.nl zet een aantal citaten op een rij.

Aan Theo, over zijn financiële situatie:

"Het is waar dat ik het vertrouwen van verschillende mensen heb verloren, het is waar dat het droevig gesteld is met mijn geldzaken, het is waar dat de toekomst er behoorlijk somber uitziet, het is waar dat ik het beter had kunnen doen, het is waar dat ik alleen al om mijn brood te verdienen, tijd heb verloren, het is waar dat het met mijn studie zelf tamelijk droevig en hopeloos gesteld is, en dat ik meer, oneindig veel meer tekortkom dan ik heb. Maar heet dat achteruitgaan en heet dat niets doen?"

“Ik heb geleefd zoals ik kon, zo goed en zo kwaad als het ging.” Vincent van Gogh, schilder

Aan collega-schilder Anthon van Rappard:

"Het werk in kwestie, 't schilderen van de boeren, is een zó zwaar werk dat de uiterst zwakken vanzelf wel er niet eens aan beginnen. En ik ben er tenminste aan begonnen en heb zekere fondamenten gelegd, wat niet precies 't makkelijkst is van de karwei! En in tekenen en in schilderen heb ik sommige vaste en nuttige dingen beet, vaster dan ge denkt amice. Maar ik maak steeds wat ik nog niet kan om het te leren kunnen."

“Ik beschouw liefde - evenals vriendschap - niet alleen als een gevoel, maar vooral als een actie.” Vincent van Gogh, schilder

Aan Theo:

"Ik weet de toekomst niet Theo, maar ik ken wel de eeuwige wet dat alles verandert. Denk tien jaar terug en de dingen waren anders, de toestanden, de stemming van de lui, alles enfin. En tien jaar verder draait zeker ook weer veel om. Maar iets doen, blijft - en iets gedaan hebben, heeft men niet ligt spijt van. Hoe actiever, hoe beter en ik had liever een mislukking dan een stilzitten."

Aan zijn broer Theo en diens vrouw Jo, geschreven vanuit de inrichting, een jaar voor zijn overlijden:

"Ik denk dat ik er goed aan heb gedaan om hierheen te gaan. Allereerst omdat ik, nu ik de werkelijkheid zie van het leven van de verschillende gekken en dwazen in deze dierentuin, de vage vrees, de angst ervoor kwijtraak."

Een van de brieven aan zijn broer Theo met daarbij een schets van De aardappeleters. (Beeld: Van Gogh Museum)

Aan Theo en Jo, in het jaar voor zijn overlijden. Van Gogh voelt zich bedreigd, omdat zijn broer een eigen kunsthandel opent:

"Ik voel me mislukt, dat is het wat mij betreft, ik voel dat dat het lot is dat ik aanvaard en dat niet meer zal veranderen."

Je liefhebbende Vincent is van 9 oktober tot en met 10 januari 2021 in het Van Gogh Museum te bekijken.