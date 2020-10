Documentairemaker Lize Korpershoek (35) is een groot kattenliefhebber. Nadat ze een getraumatiseerde poes in huis nam en liet samenleven met de kater die ze al had, legde ze dat proces vast op Instagram. Hier rolde uiteindelijk het kinderboek De Samensmelting uit. "Ik heb bij het schrijven de hele tijd kleine Lize in mijn achterhoofd gehouden".

Ongeveer twee jaar geleden nam Korpershoek poes Dennie in huis. Kater Dirk woonde al een tijdje bij haar, maar moest nu ineens zijn territorium delen met de poes.

Op Instagram deelde Korpershoek veelvuldig verhalen over incidenten tussen de twee katten. "Toen een vriendin van mij zei: 'Hier moet je echt iets mee doen', ontstond het idee van een kinderboek", aldus Korpershoek.

De titel van het boek verwijst naar Expeditie Robinson, het programma waar Korpershoek in die periode veel naar keek. Volgens haar past de gedachte achter het boek goed bij de huidige tijd waarin we leven. "Het boek gaat over verandering. Nou, de laatste tijd staat de wereld door het coronavirus natuurlijk op z'n kop."

'In juli heb ik alles weggegooid en ben ik opnieuw begonnen'

De Samensmelting valt voornamelijk op door de illustraties, die door Korpershoek zelf zijn gemaakt: "De teksten en illustraties komen allemaal van mij." Het is de eerste keer dat Korpershoek een boek schrijft. Hoewel ze hier door de coronacrisis veel tijd voor had, was het schrijven een lastig proces. "Ik heb in juli alles dat ik had weggegooid en ben opnieuw begonnen. Ik was toch niet helemaal tevreden."

Het schrijven van een kinderboek vond Korpershoek niet per se moeilijk. "Ik heb gewoon de hele tijd kleine Lize in mijn achterhoofd gehouden bij het schrijven. Ik heb alleen gedacht: van wat voor soort boek zou ik genoten hebben toen ik een klein meisje was?", aldus de documentairemaker.

Hoe de moeilijke verstandhouding tussen de katten nu is? "Ze tolereren elkaar. Er zijn momenten dat ze elkaar nog steeds in de haren vliegen, maar het wordt beter", aldus Korpershoek.

De Samensmelting is sinds deze maand verkrijgbaar.