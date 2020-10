Tien culturele instellingen in Amsterdam, waaronder Paradiso, Carré en het DeLaMar Theater, krijgen een ontheffing waardoor zij meer dan dertig bezoekers mogen ontvangen. Dat maakt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland woensdag bekend. Ook in Utrecht, Breda en Tilburg worden er uitzonderingen gemaakt.

Voor alle zalen geldt een maximum aantal bezoekers van 250 per programma.

Dit geldt in Amsterdam ook voor het Concertgebouw, de Nationale Opera & Ballet, ITA, Muziekgebouw aan 't IJ, de Meervaart, de Melkweg en De Kleine Komedie.

De ontheffing geldt in eerste instantie tot 19 oktober. Daarna wordt gekeken of meer instellingen in aanmerking kunnen komen of dat er wordt afgeschaald.

In Utrecht wordt er een ontheffing verleend aan Jaarbeurs, TivoliVredenburg, Stadsschouwburg en De Paardenkathedraal.

Ziggo Dome en AFAS Live buiten ontheffing

Met de bekendmaking is ook duidelijk geworden dat de Ziggo Dome en AFAS Live buiten de ontheffing vallen. Een zitconcert zoals De Avond van de Filmmuziek, dat begin oktober zou plaatsvinden, lijkt daarmee geen doorgang te kunnen vinden.

Sinds de nieuwste overheidsmaatregelen kunnen veiligheidheidsregio's ontheffingen aanvragen voor specifieke gebouwen. Een voorwaarde daarbij is dat een instelling van groot belang moet zijn voor de regio. Verder mogen er niet meer dan dertig mensen bij elkaar in een zaal zijn, om de verspreiding van COVID-19 in te dammen.

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat aan NU.nl weten dat locaties als de Ziggo Dome en AFAS Live, ondanks hun grootte, niet aan de aanwijzingen van de overheid voldoen. Het zou een pijnlijke beslissing voor Halsema zijn geweest, maar gezien de omstandigheden zag de burgemeester geen betere oplossing.

'Sprankje hoop in een klap tenietgedaan'

Een woordvoerder van AFAS Live laat in een reactie aan NU.nl weten "de zorgen van het kabinet" te begrijpen, maar desondanks diep teleurgesteld te zijn in de beslissing. "Er was weer een sprankje hoop doordat we kleinschalige evenementen konden huisvesten, maar dit is nu in een klap tenietgedaan. Het probleem ligt niet bij de theaters en concertzalen, maar wij worden nu weer gedupeerd en dat maakt het extra wrang."

AFAS Live heeft volgens de woordvoerder juist heel bewust aanpassingen doorgevoerd om een veilige omgeving te creëren. "De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in een coronaproof omgeving. Zo is er een branchebreed anderhalvemeterprotocol doorgevoerd en zetten wij maar een derde van onze capaciteit in. We zijn ervan overtuigd dat het bij ons veilig is, maar krijgen de kans niet om dit verder te laten zien."

Ook de directeur van de Ziggo Dome is teleurgesteld in de nieuwe maatregelen. "Wij vernemen alles uit de media, ondanks dat wij om het uur contact leggen met de gemeente. Daarnaast hebben wij al vele malen bewezen evenementen coronaproof te kunnen organiseren. Wij hebben veel geld hierin geïnvesteerd en veel ervaring opgedaan", laat hij weten in een reactie.

Inmiddels heeft de Ziggo Dome een verzoek bij de gemeente ingediend, in de hoop toch meer bezoekers te mogen toelaten.

Ook uitzonderingen voor podia in Breda en Tilburg

In Breda en Tilburg zullen er ook uitzonderingen worden gemaakt voor podia. Dat meldt ANP. Instellingen binnen die regio met meer dan zeshonderd zitplaatsen, kunnen een vrijstelling krijgen. De veiligheidsregio Brabant-Noord, waar Den Bosch onder valt, verleent daarentegen geen ontheffingen. De maatregelen zullen minstens drie weken van kracht blijven.