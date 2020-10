Jimmy Carr komt in het najaar van 2021 naar Nederland voor een tour. Concertorganisator MOJO kondigt aan dat de komiek tussen 26 september en 12 oktober negen optredens in verschillende steden verzorgt.

Carr begint zijn tour op zondag 26 september met een optreden in AFAS Live in Amsterdam. Verder doet hij de steden Utrecht, Tilburg, Rotterdam, Groningen, Zwolle, Arnhem en Eindhoven aan om de tour uiteindelijk af te sluiten in Heerlen.

De Britse komiek bezoekt Nederland met zijn nieuwe voorstelling Terribly Funny. Eind 2018 toerde hij ook door Nederland met een Best Of-show.

De kaartverkoop voor de shows van de 48-jarige komiek begint op vrijdag 2 oktober.