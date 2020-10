Jade Olieberg heeft Syriëganger Laura H. voorafgaand aan haar titelrol in de toneelversie van Thomas Ruebs boek Laura H. kort ontmoet. De actrice wil verder contact met de persoon op wie het toneelstuk is gebaseerd vermijden, vertelt ze woensdag in De Telegraaf.

"Ik kan haar het best spelen als ik afstand bewaar", aldus Olieberg. "Ik wilde niet dat de dingen troebel worden doordat ik iets van haar zou gaan vinden."

Laura H. is beter bekend als 'het kalifaatmeisje'. Op haar negentiende belandde de Zoetermeerse in 2016 met haar twee jonge kinderen in het IS-kalifaat in Syrië.

Olieberg vermoedt dat er mensen zijn die zich afvragen waarom er überhaupt een voorstelling over Laura H. moet worden gemaakt. "Maar dat wil niet zeggen dat je er helemaal geen aandacht aan moet besteden. Ik denk juist dat we er, door dit verhaal te vertellen, lering uit kunnen en moeten trekken."

Laura H. kreeg celstraf voor reis

In 2017 werd Laura H. veroordeeld tot 24 maanden celstraf, waarvan dertien voorwaardelijk. Ze werd schuldig bevonden aan "voorbereidingshandelingen" die het plegen van terroristische misdaden ondersteunen. H. heeft spijt betuigd van haar reis naar Syrië.

"We mogen niet wegkijken als het moeilijk wordt", is Olieberg van mening. "Dit stuk is een uitnodiging tot een gesprek. Hoe hadden we dit kunnen voorkomen?"

Laura H. is vanaf 29 september te zien. Olieberg en Charlie Chan Dagelet spelen beurtelings de titelrol.