De musical Soldaat van Oranje ligt stil vanwege coronabesmettingen binnen de cast, bevestigt een woordvoerder woensdag na berichtgeving van Shownieuws.

Ongeveer de helft van de cast, zo'n vijftien personen, is positief op het coronavirus getest. Daarom zijn de shows tot en met 4 oktober afgelast.



Begin maart werd Soldaat van Oranje al stopgezet vanwege de invoering van de coronamaatregelen. Na zes maanden werd de musical weer opgevoerd.

Bij de heropstart van de productie begin september zei producent Fred Boot blij te zijn dat het team weer aan de slag kon, hoewel het met driehonderd in plaats van elfhonderd mensen in de zaal lang niet rendabel is.



Soldaat van Oranje is de succesvolste theatervoorstelling uit de Nederlandse geschiedenis. De bewerking van het levensverhaal van verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema trekt sinds de première in oktober 2010 doorlopend volle zalen.

Inmiddels is de musical bijna drieduizend keer opgevoerd en zijn meer dan drie miljoen kaartjes verkocht.