Bette Westera heeft met haar dichtbundel Uit elkaar de Gouden Griffel voor het beste kinderboek van 2020 gewonnen. De prijs werd dit jaar niet tijdens het Kinderboekenbal uitgereikt. De winnares werd in plaats daarvan thuis verrast door het NOS Jeugdjournaal.

Westera won eerder dit jaar al de Woutertje Pieterse Prijs voor Uit elkaar, waarin gedichten over het einde van relaties en scheidingen van ouders staan. Het is de tweede keer dat de auteur de Gouden Griffel wint. In 2015 ontving ze de prijs voor haar boek Doodgewoon.

Yvonne Jagtenberg won met Hup Herman! het Gouden Penseel voor het beste geïllustreerde kinderboek van 2020. Het is de tweede keer dat ze de prijs ontvangt. Vorig jaar won ze met haar boek Mijn wonderlijke oom.

De prijzen werden uitgereikt door twee verschillende jury's, bestaande uit onder anderen docenten, boekverkopers, bibliothecarissen en critici.

De prijzen worden ieder jaar aan het begin van de Kinderboekenweek uitgereikt. Normaal gesproken gebeurt dat tijdens het Kinderboekenbal, maar dit jaar kon het evenement vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden. De Kinderboekenweek, dit jaar met het thema En toen?, duurt nog tot 11 oktober.