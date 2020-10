Voor bioscopen, concert- en theaterzalen en andere culturele instellingen in Amsterdam wordt vooralsnog geen uitzondering gemaakt op de coronamaatregel dat er in zalen maximaal dertig mensen aanwezig mogen zijn. Er worden geen ontheffingen verleend voor de culturele sector, meldt een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema dinsdag aan De Telegraaf.

"Juist in stedelijk gebied is het aantal besmettingen en opnames vanwege corona in de ziekenhuizen groot", zegt de woordvoerder.

Het besluit wordt door de woordvoerder "pijnlijk" genoemd. "Maar met het besmettingsniveau vindt de burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio generieke ontheffingen voor theater en bioscopen niet verantwoord. Samen met de veiligheidsregio's en het Rijk zijn we druk met een eventuele gezamenlijke lijn voor ontheffingen voor culturele instellingen."

Eerder werd bekend dat voorzitters van veiligheidsregio's van het kabinet de bevoegdheid kregen om voor sommige instellingen een uitzondering te maken, omdat zij van hoge culturele waarde zijn en de afgelopen tijd hebben bewezen zich goed aan de regels te houden.

'Woensdag meer duidelijkheid over ontheffingen'

Meerdere Amsterdamse zalen, waaronder Paradiso en Melkweg, spraken eerder op de dag nog tegen NU.nl hun hoop en verwachting uit dat er voor de culturele sector een uitzondering gemaakt zou kunnen worden.

De programma's van Paradiso en het DeLaMar Theater op dinsdagavond zijn deels geannuleerd. Zo wordt het optreden van Lars and the Magic Mountain in de poptempel verplaatst naar een nieuwe, nog onbekende datum.

"Ik baal er ontzettend van", zegt Lars Kroon van Lars and the Magic Mountain tegen NU.nl. "Het is mijn albumrelease, mijn album verschijnt vrijdag. We hebben met een band van vijftien mensen met strijkers, blazers en een gospelkoor hier heel lang naar toegewerkt, dus het is heel zuur."

In het DeLaMar Theater stonden twee optredens in de agenda voor dinsdagavond, waarvan er eentje in ieder geval niet doorgaat.



Paradiso en het DeLaMar Theater laten weten dat er voor dinsdagavond geen ontheffingen worden verleend vanuit de gemeente, maar dat dat later wellicht wel gebeurt. "Wij hopen morgen meer te horen over een eventuele ontheffing", aldus een woordvoerder van het DeLaMar.