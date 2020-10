Het dragen van een mondkapje is vanaf woensdag verplicht bij een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Alle bezoekers van dertien jaar en ouder moeten een mondmasker dragen. Ook in het Anne Frank Huis, het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum en het Philips Museum in Eindhoven moet je een mondkapje dragen, zo bevestigen de musea dinsdag in gesprek met NU.nl.

"Veiligheid staat voorop", zegt een woordvoerder van het Rijksmuseum.

De instelling gaat ervan uit dat de mensen de kapjes zelf meebrengen. Er wordt wel een oplossing gezocht voor de mensen die tijdens de eerste dagen onverhoopt geen mondmasker bij zich hebben.

Het Haagse Mauritshuis stelt het dragen niet verplicht, maar doet wel "een dringend verzoek" op de bezoekers. Het aanwezige personeel is wel verplicht om een mondkapje te dragen. Dat geldt ook voor het Kunstmuseum in Den Haag.

Paradiso en Melkweg in Amsterdam gaan vanaf woensdag ook een mondkapjesplicht invoeren. Bezoekers van de concertzalen moeten er een dragen wanneer zij door het gebouw lopen. Zodra zij op hun plek zitten, mag het mondkapje weer af.

In verscheidene musea werd dinsdagochtend overlegd over de nieuwe coronamaatregelen en de wens van de burgemeesters van de drie grote steden en Eindhoven om mensen ook in publieke binnenruimtes, zoals musea, mondkapjes te laten dragen. Het kabinet gaf alleen het advies om dat in winkels te doen.