De musical Saturday Night Fever, die in januari 2021 in première zou gaan, is geannuleerd wegens de coronamaatregelen. Dat heeft productiebedrijf De Graaf & Cornelissen Entertainment vrijdag in een persbericht bekendgemaakt.

"Dit is helaas de zoveelste moeilijke en voor alle medewerkers betreurenswaardige beslissing die Ruud de Graaf en ik moeten nemen", aldus artistiek directeur Hans Cornelissen.

"Al afgelopen april besloten we onze grote producties Titanic en The Rocky Horror Show te verplaatsen naar het najaar van 2021. De huidige stand van zaken rond het COVID-19-virus maakt het op ieder vlak ondenkbaar al in januari zo'n grote reizende theaterproductie uit te brengen."

Het productiebedrijf heeft in de tussentijd aan vervangend materiaal gewerkt. Zo worden momenteel vernieuwde versies van Adèle Conny Jasperina - De Grote Drie en Haal het doek maar op opgevoerd. Ook worden er twee nieuwe kleinere producties voor de periode vanaf januari 2021 ontwikkeld.

Saturday Night Fever gaat over Tony Manero (Javan Hoen). Hij komt uit een arm immigrantengezin, groeit in de jaren zeventig op in het rauwe New Yorkse stadsdeel Brooklyn en is elke zaterdag op de dansvloer te vinden. Als hij op een avond Stephanie Mangano (Vajèn van den Bosch) ontmoet, besluit hij - na een aantal confrontaties met zijn familie en vrienden - samen met haar de stap naar het succesvolle Manhattan te wagen.

De musical is gebaseerd op de gelijknamige musicalfilm uit 1977, waarin de muziek van de Bee Gees (met hits als Stayin' Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love) een belangrijke rol speelde. De film betekende destijds de doorbraak van John Travolta.