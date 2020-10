McDonald's is de nieuwe partner van de Kinderboekenweek, zo heeft de Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) vrijdag bekendgemaakt.

Bij een Happy Meal zullen kinderen geen speelgoed meer krijgen, maar een boekje. Sinds vorig jaar kunnen gasten van de restaurantketen al kiezen tussen een leesboekje en een speeltje, maar tijdens de Kinderboekenweek zullen er uitsluitend boekjes worden weggegeven.

Stichting CPNB hoopt door de samenwerking met McDonald's een grote groep nieuwe potentiële lezers aan te spreken.

Een woordvoerder van de stichting laat aan NU.nl weten dat de stichting met de keuze voor een samenwerking met McDonald's niet over één nacht ijs is gegaan. "Maar ontlezing is een groot probleem en dus moeten we uit een ander vaatje gaan tappen om te zorgen dat mensen weer leesplezier krijgen." Hiervoor moet je "onorthodoxe maatregelen nemen en nieuwe wegen bewandelen", zegt hij.

"Wekelijks komen er drie miljoen mensen bij McDonald's, voornamelijk families met kinderen. Als zij dat boekje openslaan en denken hé, wat is dit, en we dat leesplezier kunnen aanwakkeren, dan bezoeken op de langere termijn ook meer mensen de boekhandels en bibliotheken."

De Kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 30 september tot en met 11 oktober in boekhandels en openbare bibliotheken.