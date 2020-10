De Nederlandse musea lopen in 2020 ruim 300 miljoen euro aan inkomsten mis als gevolg van de coronacrisis, becijfert de Museumvereniging (pdf) donderdag.

In het eerste half jaar van 2020 verloren de aangesloten musea minimaal 133 miljoen euro aan inkomsten uit kaartverkoop, horeca, winkel en andere activiteiten. Voor de laatste zes maanden van dit jaar wordt een verlies van 169 miljoen euro ingeschat. Het bedrag kan nog verder oplopen als sponsoren en private fondsen zich terugtrekken.

Het totale museumbezoek daalde in het eerste half jaar van 2020 drastisch ten opzichte van het jaar ervoor. Het ging om een daling van liefst 10,5 miljoen bezoeken, waarvan 6 miljoen toeristen. De Museumvereniging verwacht dat het aantal misgelopen bezoeken dit jaar oploopt tot bijna 24 miljoen.

Op last van de overheid werden in maart alle musea in Nederland gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Pas op 1 juni mochten ze hun deuren weer openen.

Kabinet steunde cultuursector al met 782 miljoen euro

Het kabinet trok in augustus nog eens 482 miljoen euro uit voor de noodlijdende cultuursector om onder meer de Nederlandse musea te redden. In april kwam minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur al met een steunpakket van 300 miljoen euro.

Eerder konden de musea ook al een beroep doen op de NOW-regeling, waarmee de lonen van de werknemers voor een groot deel werden gecompenseerd door de overheid.

De musea in Nederland hadden in 2019 nog een recordaantal van bijna 33 miljoen bezoeken. Dat waren 600.000 bezoeken meer dan het jaar daarvoor.