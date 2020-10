André Hazes senior krijgt postuum een wassenbeeld in Madame Tussauds Amsterdam, zo maakt het wassenbeeldenmuseum donderdag, een dag na zijn sterfdag, bekend.

Hazes, die in 2004 op 53-jarige leeftijd overleed, krijgt een plek in de bar waar gasten van Madame Tussauds traditioneel hun laatste rondje drinken. Van de Amsterdamse volkszanger was bekend dat hij veel alcohol dronk.

Het wassenbeeld van Hazes is vanaf 8 oktober in het museum te zien. Hij krijgt op korte termijn gezelschap van zijn zoon André Hazes junior.

Hazes debuteerde in 1976 met het nummer Eenzame kerst en groeide uit tot een van de grootste volkszangers in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Met onder meer Zij gelooft in mij, Kleine jongen en Bloed, zweet en tranen scoorde hij verschillende hits.

In Madame Tussauds Amsterdam staan wassenbeelden van tientallen beroemdheden uit binnen- en buitenland.