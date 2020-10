Sotheby's veilt op 8 oktober in Hongkong een Chinese beschilderde papieren rol uit de dertiende eeuw. Het veilinghuis rekent op een minimale opbrengst van 80 miljoen Hongkongse dollar (zo'n 9 miljoen euro).

Five Drunken Princes Returning On Horseback toont vijf prinsen en vier assistenten te paard. Het werk stamt uit de Yuan-dynastie en is door Ren Renfa (1255-1327) met inkt beschilderd.

De papieren rol meet 210,7 bij 35,2 centimeter. In de achttiende eeuw kwam het werk in handen van de Chinese keizer Qianlong. Ook Aisin-Gioro 'Henry' Puyi (1906-1967), de laatste keizer van China, had het werk in bezit.

In 2018 bracht Wood and Rock, een Chinese beschilderde papieren rol uit de elfde eeuw, bij een veiling een recordbedrag van ongeveer 55 miljoen euro op. Sommige kunstkenners vonden het bedrag toen echter teleurstellend en een teken van een instortende kunstmarkt.