Radio-dj Fien Vermeulen maakt vrijdag met het boek Het Regent Zonnestralen haar debuut als schrijfster. Voor het schrijven van het persoonlijke boek is Vermeulen naar eigen zeggen "heel diep gegaan", zo vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Dat Vermeulen van schrijven houdt, wist ze al sinds ze een jaar of zes was. "Ik schreef toen al verhalen en ging naar de plaatselijke boekenwinkel in Amersfoort. Ik dacht dat daar boeken werden gemaakt", aldus Vermeulen.

Toen Vermeulen 21 jaar was, werd ze ziek. Ze ging in behandeling voor lymfeklierkanker. "Veel mensen in mijn omgeving vroegen zich af: kun je hier niet over schrijven?" Over haar ziekte schrijven terwijl ze nog midden in haar herstel zat, vond ze naar eigen zeggen veel te confronterend.

De titel Het Regent Zonnestralen was een toevalstreffer voor Vermeulen. Een paar maanden geleden deed ze mee aan het programma Hiphop Stars, waarvoor ze een bestaand liedje moest omtoveren tot een hiphopnummer. Vermeulen koos Het Regent Zonnestralen van Acda en De Munnik. "Mijn moeder vond het nummer zo mooi. Niet veel later hoorden we dat zij kanker had. Toen kreeg het nummer voor haar een heel andere betekenis."

Idee voor boek kwam na deelname aan Expeditie Robinson

Uiteindelijk stopte Vermeulen voor lange tijd met schrijven. Na haar deelname aan Expeditie Robinson begon het echter weer te kriebelen. "Ik zat daar in de zee en was aan het nadenken. Toen dacht ik: het kan toch niet dat het allemaal voor niets is? Dat was het moment waarop ik besloot een boek over mijn leven te schrijven."

Volgens de radio-dj heeft het nog wel even geduurd voordat het boek daadwerkelijk vorm kreeg. "Alles wat in het boek staat, is superpersoonlijk. Om tunnelvisie te voorkomen, heb ik er samen met iemand anders aan gewerkt. Diegene kon mij steeds kritische vragen blijven stellen", aldus Vermeulen.

'Hoop dat mensen zien dat delen goed is'

Toen Vermeulen zelf ziek was, voelde ze zich naar eigen zeggen vaak erg eenzaam. "Uiteindelijk kwam ik erachter dat ik door mijn eigen verhaal te delen veel meer raakvlakken met mensen had dan ik van tevoren dacht", aldus de radio-dj.

"Ik hoop dat mensen dit ook inzien na het lezen van mijn boek. Mensen moeten zien dat delen goed is. Dat het oké is om open te zijn."