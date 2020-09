Leon Verdonschot is bezig met een biografie over rapper Ronnie Flex, zo bevestigde de schrijver dinsdag aan FunX. De biografie moet in het voorjaar van 2021 gereed zijn.

Verdonschot volgt Ronnie Flex voor de biografie tijdens alle 36 shows die de 28-jarige rapper geeft tijdens zijn theatertournee Ronnie gaat naar huis. De schrijver was in 2017 verantwoordelijk voor RICO, de biografie over kickbokser Rico Verhoeven.

Ronnie Flex scoorde in 2015 samen met collega-rapper Lil' Kleine een van zijn grootste hits met Drank & Drugs en won in januari 2019 de Popprijs 2018. "Ronnie Flex loopt voorop in de muzikale ontwikkeling van het genre, staat tekstueel op eenzame hoogte en durft zich ook nog eens kwetsbaar op te stellen", aldus de jury toen over de rapper.

In maart ging De vlucht van Ronnie, een documentaire over het leven van de artiest, in première. De rapper vond de beelden zo confronterend dat hij zelf niet in de zaal zat tijdens de première.

Ronnie Flex, die eigenlijk Ronell Langston Plasschaert heet, bracht in 2014 zijn debuutalbum De Nacht Is Nog Jong, Net Als Wij Voor Altijd uit en won met het hiphopcollectief New Wave, waarvan onder anderen ook Lil' Kleine, Jonna Fraser en Frenna deel uitmaakten, de Popprijs 2015.