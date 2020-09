De Noord-Ierse schrijver Sam McBratney, bekend van het kinderboek Raad eens hoeveel ik van je hou, is afgelopen vrijdag op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn uitgeverij Walker Books maakte zijn overlijden dinsdag bekend.

Van het illustratieboek Raad eens hoeveel ik van je hou uit 1994 werden wereldwijd meer dan 50 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd het in ruim 57 talen vertaald. Het bevat illustraties van Anita Jeram.

Het boek vertelt het verhaal van de twee hazen Hazeltje en Grote Haas, die elkaar proberen duidelijk te maken hoeveel ze van elkaar houden. De bekendste zin uit het boek is "Ik hou van je tot de maan en weer terug".

Van het kinderboek werden ook een tekenfilm en een toneelstuk gemaakt.

Uitgever dacht dat verhaal te simpel was

McBratney zei eerder in een interview dat zijn uitgever hem waarschuwde dat het verhaal voor mensen misschien te simpel was. "Maar dat was het verre van. Het kostte me zes maanden om het te schrijven. En in die tijd weeg je ieder woord af."

Voordat McBratney begon met het schrijven van boeken werkte hij als docent op een school. In zijn carrière schreef hij minstens vijftig boeken. Later deze maand komt een vervolg op Raad eens hoeveel ik van je hou uit. Dat boek gaat over Hazeltje die een nieuwe vriend zoekt en heet Wil jij mijn vriend zijn?.

Het is niet bekend waaraan McBratney is overleden. Hij was 56 jaar getrouwd met zijn vrouw Maralyn en kreeg drie kinderen.