Freddy Tratlehner, beter bekend als Vjeze Fur van rapformatie De Jeugd Van Tegenwoordig, brengt opnieuw een kookboek uit. In Lekker Fred in het land zal hij zich volledig richten op de Nederlandse eetcultuur, laat Tratlehner maandag via Instagram weten.

"Freddy beklimt Neerlands hoogste bergen, trotseert onze woeste zeeën en daalt af in de druipsteengrotten van onze culinaire geschiedenis", aldus zijn uitgever. "Een zoektocht naar alleen de allerbeste lokale ingrediënten met maar één missie: Nederland terug op smaak brengen."

Eerder schreef Tratlehner het kookboek Lekker Fred, dat mede dankzij de populariteit van zijn kookfilmpjes op Instagram een groot succes werd.

Lekker Fred in het land verschijnt eind oktober.