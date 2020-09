De nu 88-jarige Rose-Marie Silbermann-Frenkel wil een kostbaar schilderij dat ze in 2013 aan het Rijksmuseum schonk terugkrijgen, zo meldt NRC. De familie heeft inmiddels beslag laten leggen op het kunstwerk.

Het gaat om een schilderij van de Utrechtse kunstschilder en vormgever Bart van der Leck uit 1918, dat nu zo'n 350.000 euro waard is.

Silbermann-Frenkel zegt dat ze het schilderij in verwarde toestand heeft geschonken en dat ze ten tijde van de schenking wilsonbekwaam was. Haar zeventienjarige kleindochter had toen een hersentumor. Stemmen in het hoofd van Silbermann-Frenkel vertelden haar het schilderij te schenken als offer, zodat haar kleindochter in leven zou kunnen blijven.

De familie zegt dat het museum niet heeft voldaan aan de onderzoeksplicht. De huidige directeur Taco Dibbits heeft in een reactie aan NRC laten weten dat het museum "te goeder trouw" heeft gehandeld. Mocht de rechter hierover anders oordelen, dan zal het museum het schilderij teruggeven.