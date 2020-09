Tientallen gestolen boeken, waaronder werken van de wetenschappers Galileo Galilei en Isaac Newton, zijn in Roemenië teruggevonden, dat meldt Europol vrijdag.

De boeken, die eigenlijk naar Las Vegas overgebracht zouden worden, zijn gestolen uit een loods in de Britse hoofdstad Londen. De daders hebben gaten in het dak geboord om ze te kunnen stelen.

Later werden ze dus in Roemenië aangetroffen. Een woordvoerder van de Roemeense politie meldt dat de vondst zo'n 3 miljoen euro waard is.

Inmiddels zijn twaalf verdachten gearresteerd. Zij werden opgepakt bij invallen in het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Italië.