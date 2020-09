Winston Groom, met name bekend door zijn verfilmde boek Forrest Gump, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt CNN vrijdag.

Groom schreef zowel fictie als non-fictie en was vroeg in zijn carrière journalist voor de Washington Star. Zijn ervaringen als soldaat in Vietnam keerden meerdere keren terug in zijn werk. Zo leverde Conversations with the Enemy, het verhaal van een Amerikaanse marinier in Vietnam, hem een nominatie voor de Pulitzer Prize op.

De auteur verwerkte zijn oorlogsherinneringen ook deels in het boek Forrest Gump, dat in 1986 werd uitgebracht. Het levensverhaal van een man met een mentale beperking, die belangrijke momenten in de Amerikaanse geschiedenis van dichtbij meemaakt, kreeg grote bekendheid toen het in 1994 werd verfilmd.

Het komische drama van Robert Zemeckis werd de grote winnaar van de Oscars in 1995. In dat jaar dongen ook beroemde films als Pulp Fiction en The Shawshank Redemption mee naar de hoofdprijs. Hoofdrolspeler Tom Hanks won bij die uitreiking zijn tweede Oscar.

In hetzelfde jaar bracht Groom het boekvervolg Gump & Co. uit. In dat verhaal werd gesuggereerd dat het succes van de film invloed had gehad op het leven van de titelpersoon.

Groom bleef tot op hoge leeftijd boeken schrijven. Zijn nieuwste werk dateert van 2018 en gaat over de alliantie tussen wereldleiders Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill en Jozef Stalin tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het recentste fictiewerk van Groom, dat zich afspeelt tijdens de Mexicaanse Revolutie, verscheen in 2016.