Cabaretier Jeroen van Merwijk, die in februari bekendmaakte dat bij hem darmkanker was vastgesteld, annuleert zijn aankomende tournee. De 65-jarige liedjesschrijver schrijft woensdag op Facebook dat hij kampt met "een grote terugval".

Volgens Van Merwijk leek het er eerder nog op dat de behandelmethoden in het Antoni van Leeuwenhoek goed aansloegen en dat zelfs de tumoren begonnen te slinken.

"Ik was er dan ook van overtuigd dat ik, met wat goede wil en doorzettingsvermogen, in staat was om de tournee van zestig optredens in vijf maanden tot een goed einde te brengen", schrijft de cabaretier.

Van Merwijk legt uit dat hij vorige maand echter te maken kreeg met een terugval. Dat heeft hem duidelijk gemaakt dat hij er nog niet klaar voor is om terug te keren op het toneel. "Daar moet ik gewoon reëel in zijn. Ik ben te zwak en heb te weinig energie om die inspanning aan te kunnen."

'Comeback à la Herman Finkers'

De liedjesschrijver en radiomaker biedt op Facebook zijn verontschuldigingen aan. "Ik realiseer me dat ik hiermee een hele hoop partijen in verlegenheid breng", aldus Van Merwijk. "Ik hoop dat ik in de toekomst jullie nog kan ontmoeten en dat ik ooit, à la Herman Finkers, met een spectaculaire comeback kan komen."

De cabaretier verwijst hier naar collega Finkers, die vanwege chronische lymfatische leukemie zes jaar lang niet kon optreden. Toch kwam hij daarna terug met verschillende theatershows.

Van Merwijk meldde in februari dat hij na een optreden in De Kleine Komedie in Amsterdam "iets in zijn buik voelde dat hem niet bekend voorkwam". Hij ging naar de dokter, werd onderzocht in het Antoni van Leeuwenhoek en kreeg daar toen te horen dat hij aan darmkanker lijdt.