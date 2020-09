Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend dat in de komende vier jaar elk jaar 15 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor de noodlijdende cultuursector. Daardoor krijgen 71 theater-, dans- en muziekgezelschappen alsnog subsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK). Drie daarvan reageren verheugd en opgelucht op de financiële injectie.

MATZER Theaterproducties (Den Bosch) - 400.000 euro

"Het waren ontzettend onzekere weken. Als deze reparatie er niet kwam, was de kans heel groot dat we ons gezelschap moesten opheffen", aldus directeur-eigenaar Madeleine Matzer. "We hoorden twee weken geleden al enkele geruchten dat deze steun er zou komen, maar ik kreeg al snel het gevoel: eerst zien, dan geloven. Dit betekent de overleving van het gezelschap."

"We kregen op 3 augustus te horen dat er een positief advies van het Fonds Podiumkunsten was, maar dat er geen geld was. Dat is een beetje alsof je hoort dat je een goed rapport hebt, maar dat je toch niet over mag naar de volgende klas. Naast ons stonden er nog zeventig gezelschappen op omvallen. Dat zou een ramp betekenen voor de sector en de samenleving. Er zouden verschrikkelijk veel zelfstandigen op straat komen te staan."

"We komen straks met voorstellingen over bijvoorbeeld dementie. We hebben steeds in de wachtstand gestaan, we konden niemand contracteren. Onze plannen kunnen we nu gaan uitvoeren en die gaan de samenleving een stukje mooier maken."

Theatergroep Maatschappij Discordia (Amsterdam) - 200.000 euro

"We zijn heel blij natuurlijk", vertelt Miranda Prein. "We hoopten al dat er extra geld zou komen, want de vorige keer kwam er ook een steunpakket van 8 miljoen euro. De subsidieaanvraag bij de gemeente Amsterdam hebben we niet gekregen, dus we zitten nog steeds met een structureel tekort van 100.000 euro. Maar het is onwaarschijnlijk mooi dat de groepen die positief beoordeeld zijn hun geld krijgen. We gaan er weer flink tegenaan de komende vier jaar."

"Zonder deze subsidie zouden we niet ophouden te bestaan, maar zouden we terug moeten naar projectsubsidies en met minder moeten doorgaan. Nu hoeven we buiten het toneel geen andere activiteiten te ondernemen om aan ons geld te komen. We kunnen vanaf 1 januari voorstellingen maken die we anders niet konden maken. En niet onbelangrijk: we kunnen onze werkruimte blijven betalen."

"Bij Discordia hebben we al vaker dit soort dingen meegemaakt. We hebben zelfs even bestaan zonder subsidie. Het is alleen nog zo'n onzekere tijd, de theaters kunnen nog steeds gesloten worden. We gaan door met spelen, alleen voor minder mensen."

Muziektheatergezelschap Orkater (Amsterdam) - 700.000 euro

"We zijn zeer verheugd. Het hing al een beetje in de lucht, maar je bent pas echt blij als je het zeker weet", aldus algemeen directeur Marc van Warmerdam. "Dit is voor ons een belangrijk deel van de totale subsidie. De impact zou gigantisch geweest zijn als dat was weggevallen. Dan hadden we het niet overleefd."

"Van 60.000 bezoekers zouden we zijn teruggegaan naar 20.000 bezoekers, waardoor we meer dan 600.000 euro aan eigen inkomsten hadden verloren. Dan hadden we het apparaat niet meer overeind kunnen houden en was de boel in elkaar gestort."

"De subsidie voelt als een herwaardering voor de sector. In het afgelopen half jaar is er in de politiek meer over kunst en cultuur gesproken dan in de tien jaar daarvoor. Door de coronacrisis is het serieus op de agenda komen te staan. Juist in barre tijden blijken kunst en cultuur een waardevolle bijdrage te leveren aan onze maatschappij."