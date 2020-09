De plastic kroon van rapper The Notorious B.I.G. (1972-1997) heeft woensdag op een veiling in het kader van de hiphopcultuur 594.750 dollar (ruim 501.000 euro) opgebracht, meldt veilinghuis Sotheby's. De opbrengst is twee keer zo hoog als verwacht.

The Notorious B.I.G. werd in 1997 met de kroon gefotografeerd door Barron Claiborne. De kroon had toen nog een winkelwaarde van enkele dollars. De foto werd op 6 maart gemaakt, drie dagen voordat de artiest werd neergeschoten, en werd later bekend als de King of New York-foto.

Ook 22 liefdesbrieven van de destijds zestienjarige rapper Tupac Shakur (1971-1996) aan zijn schoolvriendin werden geveild. Deze brachten 75.600 dollar (ongeveer 64.000 euro) op.

Het veilinghuis meldt dat de totale opbrengst van de veiling 2 miljoen dollar was. Er gingen ruim 120 hiphopitems onder de hamer bij de eerste veiling van Sotheby's in het kader van de hiphopcultuur.