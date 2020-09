Rapper Lil Nas X, bekend van het nummer Old Town Road, gaat een kinderboek uitbrengen. Het boek C is for Country komt in januari in de Verenigde Staten uit. Dat maakt de 21-jarige artiest dinsdag bekend op Twitter.

"Ik ga het beste kinderboek aller tijden uitbrengen. Ik kan niet wachten om het met jullie te delen", schrijft Montero Lamar Hill, zoals de rapper echt heet.

Het boek is geschreven voor kinderen tussen de drie en zeven jaar oud en vertelt het verhaal van Lil Nas X en zijn paard Panini. In het boek worden volgens de uitgeverij verschillende onderwerpen behandeld die typisch zijn voor het plattelandsleven in de VS, zoals cowboyhoeden en boerderijdieren.

Het is nog niet bekend of Hills kinderboek ook in Nederland wordt uitgegeven.

Hill maakte vorig jaar het nummer Old Town Road samen met countryzanger Billy Ray Cyrus.