Net5 zendt op 5 oktober Antonie & Merlijn: 10 jaar later uit. Merlijn Kamerling probeert in deze documentaire te doorgronden wat mensen van zijn tien jaar geleden overleden vader Antonie is bijgebleven.

Op 6 oktober is het tien jaar geleden dat acteur Antonie Kamerling uit het leven stapte. Zijn zoon was destijds elf jaar oud.

Kamerling gaat in de documentaire, die hij maakte met Matthijs Kleyn en Dibbes Verbeek, in gesprek met onder anderen Bastiaan Ragas, Martine Sandifort en Lola Brood. Ook Antonie Kamerlings weduwe Isa Hoes en hun dochter Vlinder zullen in de documentaire aan het woord komen.

Deze maand verscheen Kamerlings boek Nu ik je zie. Ook daarin gaat hij op zoek naar de rol die zijn vader speelt in zijn eigen leven en dat van anderen.

Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl. 24/7 open, anoniem en vertrouwelijk.