De voorstelling Six zal de eerste musical zijn die onder de nieuwe, strengere coronaregels in het Britse musicalmekka West End opnieuw wordt opgevoerd. Volgens The Guardian wordt de voorstelling wel verplaatst naar een groter theater.

Six werd opgevoerd sinds september 2018 en geniet sindsdien veel populariteit, maar moest zoals veel andere voorstellingen door corona stoppen.

Maar vanaf 14 november wordt Six, waarin om en nabij honderd acteurs aan meewerken, gedurende elf weken in het Lyric theater op Shaftesbury Avenue opnieuw opgevoerd.

In dat theater kan de zogeheten 'rule of six', waarmee de overheid bijeenkomsten van meer dan zes personen verbiedt, toch worden nageleefd.

Producenten hopen op groeiend vertrouwen onder bezoekers

De voorstelling Six gaat over de zes vrouwen van Hendrik VIII van Engeland en is dus de eerste musical die in de Londense theaterwijk West End te zien zal zijn. Veel producenten hebben veel moeite om hun producties weer op gang te krijgen in Engeland, mede doordat verzekeraars annuleringen van bezoekers niet willen vergoeden.

Kenny Wax en Wendy en Andy Barnes, de producenten van Six, denken niet dat het oppakken van de voorstelling een goed idee is in economisch opzicht, maar hopen vooral vertrouwen bij het publiek te winnen zodat bezoekers ook weer naar andere voorstellingen durven te gaan. Om dit vertrouwen te winnen wordt onder meer de temperatuur van de bezoekers voorafgaand aan de voorstelling opgenomen.