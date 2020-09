Elma Drayer heeft met haar boek Witte Schuld de PrinsjesBoekenprijs gewonnen. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan het 'beste politieke boek van het jaar' en de jury was ditmaal vol lof over het boek van de Volkskrant-columniste. "Een waardevolle bijdrage aan het maatschappelijk debat."

In het boek neemt de schrijfster het Nederlandse identiteitsdebat onder de loep en neemt zij krachtig stelling tegen de wijze waarop het debat wordt gevoerd.

De driekoppige jury, onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD), vindt dat Drayer de juiste snaar raakt in het boek. "Drayer gaat voorbij de makkelijke meningen maar geeft historische achtergronden en analyses waardoor er daadwerkelijk een beter inzicht en begrip ontstaat over het meest verhitte debat op dit moment in onze samenleving."

Vooral de kritische blik van Drayer wordt geprezen. "Ze leeft zich in, reflecteert en neemt stelling. En soms schuurt dat maar het maakt haar meteen ook kwetsbaar en vormt daarmee zeker een waardevolle bijdrage aan het maatschappelijk debat."

Aan de PrinsjesBoekenprijs zit een geldbedrag van 2.500 euro verbonden. De uitreiking van de prijs is onderdeel van het PrinsjesFestival, waarin de democratie wordt gevierd. Dit jaar werden in totaal 54 boeken ingezonden en maakten drie daarvan kans op de prijs.