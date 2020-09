Hans Klok tekende in 2019 een tienjarig contract om zes shows per week te gaan geven in Las Vegas, maar vanwege de uitbraak van COVID-19 kunnen die optredens geen doorgang vinden. Aan het AD vertelt hij woensdag dat hij de situatie somber inziet.

Klok, die met zijn vriend Dann vlak bij de befaamde Strip woont, wil zichzelf nog tot december de tijd geven. "Dan beslis ik over mijn toekomst. Blijven of vertrekken, maar zoals het er nu naar uitziet, zie ik het hier niet snel op gang komen. Jullie krabbelen weer op in Europa, Amerika ligt ver achter."

Vanwege de sterke daling in toerisme, draaien hotels en casino's in Las Vegas grote verliezen. "In het ene casino zijn de maatregelen streng", vertelt Klok. "Zie je mondkapjes, schermen. In het andere lopen de gasten kriskras door elkaar. Sigaretje erbij. Het is een zooitje."

Klok heeft in de tussentijd klussen voor RTL 4 en werkt aan een kinderboek. "Ik blijf een ondernemer hè", zegt de illusionist. "Zeker, ik wil hier slagen, maar het geld raakt op. Marcel Boekhoorn (de geldschieter van Klok, red.) blijft me gelukkig steunen, maar als de omstandigheden zo blijven moet ik iets anders verzinnen."

Voor oktober 2021 staat er een tour in Duitsland gepland, maar Klok zegt dat die mogelijk vervroegd zal worden. "Optreden is mijn lust en mijn leven. En als ik dan succes heb, kan ik altijd nog terug naar Las Vegas. Dat blijft showstad nummer één, maar nu is hij dood. En ik zie het niet gauw veranderen."