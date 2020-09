Fajah Lourens heeft zich geprofileerd als dieet- en fitnessgoeroe met haar Killerbody-boeken. Maar jaren na het uitkomen van het eerste boek zegt ze niet meer voor de volle 100 procent achter het dieet te staan dat ze in 2016 beschreef.

"Ik ben de laatste jaren tot nieuwe inzichten gekomen en Killerbody Dieet is een boek waar ik niet meer voor 100 procent achter sta. Tuurlijk, een dieet is nodig als je overgewicht hebt en je kilo's kwijt wilt, maar het is niet mijn ambitie om mensen continu op dieet te laten zijn", aldus Lourens in gesprek met Grazia.

De bedenkster van het dieet vindt dat het belangrijker is gezond leven in je hele leven te verwerken en heeft daarom dat aspect nadrukkelijker meegenomen in haar nieuwe boek. "Ik zie zoveel mensen terugvallen, en wil hen helpen met ontdekken waar die patronen vandaan komen. Vaak is het stress, verdriet, pijn of zijn het onverwerkte trauma’s. Mijn missie is mensen bewuster maken."

Zelf is ze allang niet meer bezig met het hebben van het allerstrakste lijf. In gesprek met het tijdschrift zegt ze dat ze zelf veel heeft gehad aan kleine veranderingen en dat ze dat ook aan anderen wil meegeven. "Ik weeg nu 59,4 kilo; als ik dat vijf jaar geleden had gewogen, was ik diep ongelukkig geweest. Nu ben ik gewoon happy met mijn rondingen. Ik heb nu eenmaal dikke billen, en ik kan daar ook grapjes over maken."