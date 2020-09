De Gouden Koets, die sinds 2016 in restauratie is, zal in 2021 na afronding van de vernieuwing te bezichtigen zijn in het Amsterdam Museum. De koets zal volgend jaar dus niet rijden op Prinsjesdag.

De koets wordt tijdelijk in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling Gouden Koets - Geschenk van Amsterdam, die van juni tot november 2021 te zien is op de binnenplaats van het museum.

Bezoekers krijgen hierbij informatie over onder meer de ambacht, historie en symboliek van de koets, die vermoedelijk na deze periode weer wordt gebruikt voor de koninklijke rijtour op Prinsjesdag.

Na de restauratie zal koning Willem-Alexander een besluit nemen over de toekomst van het rijtuig.

Het gebruik van de koets is namelijk niet onomstreden. Op een van de panelen staan halfnaakte Afrikaanse en Indonesische mannen afgebeeld die geschenken aanbieden aan het Koninklijk Huis. Volgens critici wordt hiermee het koloniale verleden van Nederland verheerlijkt.

'We restaureren hem zoals hij was'

"We restaureren hem zoals hij was, het is een deel van ons cultureel erfgoed in Nederland", aldus de koning over het rijtuig dat in 1898 aan toenmalig koningin Wilhelmina cadeau werd gegeven. "Dus we gaan nog niet de geschiedenis herschrijven bij de restauratie."

In aanloop van de tentoonstelling zal vanaf oktober 2020 een studiezaal in het Amsterdam Museum worden ingericht, waarbij publiek en specialisten kunnen praten over de thema's die verbonden zijn aan de koets.

"We willen bezoekers overtuigen vooral te komen kijken, een eigen beeld te vormen en met elkaar in gesprek te gaan.", zegt artistiek directeur Margriet Schavemaker.