Paulien Cornelisse en Daniel Cornelissen, onder meer bekend van Jeuk en Nieuw Zeer, zijn samen bezig met het maken van een theatervoorstelling. Het duo zal vanaf december in diverse theaters staan met Cornelisse(n).

In de voorstelling wordt een piepklein decor gebruikt, "waarin wordt ingezoomd op gênante situaties, moeizame gesprekken en half-gelukte pogingen tot intermenselijk contact", schrijft Cornelisse maandag op Instagram.

"Kortom, de ingrediënten voor een heerlijk bevreemdende en komische voorstelling."

Cornelisse, die eerder meerdere solovoorstellingen maakte en ook bekend is van boeken als Taal is zeg maar echt mijn ding, zal de teksten van de show schrijven. Cornelissen zal de minidecors voor zijn rekening nemen. Het duo bedient samen de minidecors en speelt alle rollen.

De try-outs vinden plaats in onder meer Amsterdam, Tilburg en Alkmaar. Later wordt beslist of ze met de voorstelling ook gaan toeren door de rest van het land, licht Cornelisse toe.