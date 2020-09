Onder anderen René van Kooten, Mariska van Kolck en Tony Neef zijn vanaf eind september te horen tijdens een wekelijks optreden in het Amsterdamse hotel The Grand. Musicalproducent De Graaf & Cornelissen Entertainment organiseert elke zondag een sessie, waarbij het publiek tijdens een afternoon tea een show te zien krijgt van een bekende musicalartiest.

Ook Lone van Roosendaal, Vajèn van den Bosch, Brigitte Nijman, Joke de Kruijf, Renée van Wegberg en Esmee Dekker sluiten zich aan bij de musicalacteurs die meedoen aan de Musical Afternoon Tea-sessies. Van tevoren is niet bekend welke artiest zal optreden.

De optredens vinden plaats in de Raadzaal, waar prinses Beatrix trouwde met prins Claus. De Graaf & Cornelissen Entertainment organiseert regelmatig perspresentaties in The Grand en heeft ook nu het bekende Amsterdamse hotel gekozen voor de reeks optredens. De producent maakte eerder musicals als Kinky Boots en Evita.

De kaartverkoop voor de shows zijn reeds van start gegaan.