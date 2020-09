De Amerikaanse president Donald Trump heeft in 2018 drie kunstwerken ter waarde van zo'n 750.000 dollar (ongeveer 675.000 euro) laten overbrengen van Frankrijk naar de Verenigde Staten, heeft het Witte Huis zondag laten weten aan persbureau Bloomberg. Twee van de drie kunstwerken bleken kopieën te zijn.

"De president heeft deze schitterende en historische kunstwerken, die aan het Amerikaanse volk toebehoren, teruggebracht naar de Verenigde Staten om prominent te worden tentoongesteld", aldus het Witte Huis. Het gaat om een buste en een portret van politicus en wetenschapper Benjamin Franklin (1706-1790) en een set zilveren Griekse mythologische figuren. Die bevinden zich in de werkkamer van Trump in het Witte Huis in Washington.

Trump was in november 2018 in Frankrijk om militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn omgekomen te herdenken, maar blies vanwege het slechte weer zijn bezoek aan de oorlogsbegraafplaats af. De Amerikaanse president koos de kunstwerken, die zich in de Amerikaanse ambassadeurswoning in Frankrijk bevonden, tijdens de vrije tijd die hij had doordat hij het bezoek had afgeblazen.

Het in- en uitvoeren van cultuurgoed is gebonden aan regelgeving. Nadat Amerikaanse ambtenaren hadden vastgesteld dat de kunstwerken aan de Amerikaanse overheid toebehoorden, werden de werken met het vliegtuig waarmee de president zich verplaatste naar de Verenigde Staten gebracht.

Kunstwerken bleken kopieën

Nadat de kunstwerken naar de Verenigde Staten waren overgebracht, bleken de buste en het portret van Franklin kopieën te zijn. Hierop leende het Witte Huis het originele schilderij van de National Portrait Gallery in Washington en hing dat op in Trumps werkkamer.

Trump werd ervan op de hoogte gebracht dat een aantal van de meegenomen werken kopieën waren. Hierop zou de president hebben gegrapt dat hij de "neppe" buste van Franklin mooier vond dan het origineel.

De in 2018 door Trump uit Frankrijk meegenomen Griekse mythologische figuren staan nu op een schoorsteenmantel in de werkkamer van de Amerikaanse president. (Foto: Bloomberg/Justin Sink)