Jochem Myjer werd door documentairemaker Suzanne Raes gevolgd tijdens de laatste reeks optredens van zijn recentste tournee. In Nog eentje dan wordt duidelijk dat de 42-jarige komiek achter de schermen niet altijd de "vrolijke krullenbol" was die hij op het podium liet zien.

Raes kende Myjer niet goed toen ze aan het project begon, vertelt ze in gesprek met NU.nl. "Ik kende hem alleen als drukke, vrolijke krullenbol."

Myjer speelde zijn recentste show Adem in, adem uit drie jaar lang. Hij sloot zijn driejarige tour af met een honderdste voorstelling in het Amsterdamse Carré en aanvankelijk was het de bedoeling dat Raes hem daarna zou gaan volgen. "Dat idee veranderde toen we verder in de voorbereidingen zaten."

"Jochem was in de laatste maanden echt aan het overleven om dat drukke schema vol te houden, iedereen om hem heen dacht: gaat hij dit wel volhouden? Zijn manager zei tegen me: 'Als je dit niet meeneemt in de documentaire, mis je wat er aan de hand is.'"

De komiek heeft namelijk veel minder energie nadat er in 2011 een tumor in zijn nek aangetroffen werd en hij daaraan moest worden geopereerd. Hij treedt drie keer per week op en om dat vol te houden slaapt hij tussendoor, zwemt hij veel en houdt hij een precies tijdschema aan waarop bijvoorbeeld gegeten en gesoundcheckt wordt. Zijn gezin ziet hij op showdagen niet.

In eerste instantie stond Myjer niet te springen om het idee dat hij gevolgd zou worden in deze periode en dat er dus ook een kijkje achter de schermen wordt gegeven, legt Raes uit. "Hij heeft vooral moeite met het idee dat mensen zouden zien dat de grappen die hij maakt op het podium heel precies zijn voorbereid, op de milliseconde. Hij is bang dat de magie van de voorstelling verdwijnt door deze documentaire. Ik snap dat heel goed, maar denk wel dat mensen het juist leuk vinden om de andere kant van Jochem te kunnen zien, en wat voor vakman het is."

'De film heeft hem doen nadenken'

Myjer is volgens de documentairemaakster "een ongelofelijke perfectionist". "Ik vind het echt heel bijzonder dat hij enorm intelligent en hypersensitief is. Een bijzondere combinatie. Hij is een belezen man; weet alles, ziet alles, houdt alles in de gaten. En daarbij ook enorm muzikaal en sportief. Alles wat hij perfect wil doen, kan hij ook perfect. Maar dat zit elkaar soms ook in de weg."

Ook buiten het podium blijft Myjer entertainen, legt Raes uit. "Jochem is erg bezig het iedereen naar de zin te maken. Is iedereen gelukkig, heeft iedereen gegeten? Daarnaast onderhoudt hij via sociale media veel contact met zijn fans en blijft hij na afloop van zijn show hangen om handtekeningen te zetten en op de foto te gaan."

Raes merkte dat de komiek hier soms erg ver in gaat. "Al die selfies die hij maakt met fans… geweldig dat hij dat doet, maar op een gegeven moment val je gewoon om. Dat zag hij zelf ook toen hij de eerste beelden terugzag. Het terugkijken was heftig voor hem, omdat het voor hem ontzettend confronterend was om te zien in wat voor tunnel hij toen zat. Op dat moment was hij al maanden aan het uitrusten en ineens kwam die zware periode weer terug."

'Deze film heeft hem doen nadenken over voorstellingen'

"Deze film is toch een soort spiegel en heeft hem doen nadenken. Hij zal ongetwijfeld doorgaan met voorstellingen maken, maar in wat voor vorm? Hij heeft nu een sabbatical, dus dat is vast iets waar hij over zich over bezint."

Net als met andere mensen die Raes voor een documentaire volgde - onder wie zwemmer Femke Heemskerk en de band De Dijk - is er tussen haar en Myjer een bijzondere band ontstaan. "Iemand heeft je erg vertrouwd. Ik heb maandenlang gemonteerd, ik ken ieder stukje van zijn gezicht."

Nog eentje dan gaat op 16 september in première in theater Carré. De documentaire is op 28 september te zien bij Het uur van de Wolf op NPO2 om 20.25 uur.