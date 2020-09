Igone de Jongh, die in 2019 afscheid nam van Het Nationale Ballet, gaat haar eerste solovoorstelling repeteren voor een live publiek. De ballerina wil op deze manier in diverse theaters inzicht geven in het maakproces van haar theaterproject.

Ze doet dit samen met regisseur Ruut Weissman, choreograaf en danser Thiago Bordin en haar vaste danspartner Marijn Rademaker. Tijdens de repetities worden nieuwe choreografieën ontwikkeld, regieaanwijzingen gegeven en teksten herschreven.

"Alles in mij wil dansen", vertelt De Jongh (40). "Dat ik gezien de omstandigheden toch een eigen voorstelling kan ontwikkelen voor de ogen van het publiek, is een grote uitdaging en eer."

In haar voorstelling I danst de ballerina "de meest spannende" choreografieën uit haar repertoire. Daarnaast vertelt ze over haar leven als danseres.

De repetitietournee start op 16 september en is te zien in onder meer Groningen, Amsterdam en Delft.

De Jongh, getrouwd met acteur Thijs Römer, nam in oktober 2019 na ruim 24 jaar afscheid van Het Nationale Ballet. Eind september brengt ze haar eigen biografie uit. Daarin vertelt ze over haar werk als danseres, maar ook over haar rol als moeder, vriendin en echtgenote.