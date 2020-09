Imanuelle Grives schrijft een boek over de tijd dat ze in de gevangenis zat. De actrice vertelt in het programma Ranking the Stars dat het boek draait om de twee maanden die ze in een Belgische gevangenis doorbracht.

Tijdens Ranking the Stars vertelt presentator Daan Boom dat hij graag een autobiografie van Grives zou willen lezen. De actrice reageert door te zeggen dat hij "de spijker op zijn kop slaat", omdat ze inderdaad met een boek bezig is.

Ze zegt dat ze het project als "therapeutisch" beschouwt. Het boek gaat behandelen hoe Grives precies tot haar keuzes kwam en hoe het er aan toe ging in de gevangenis.

Grives werd vorig jaar in juli met een grote hoeveelheid drugs op zak opgepakt op het Belgische festival Tomorrowland. Ook in het appartement waarin ze verbleef, werden verboden middelen aangetroffen. De actrice werd veroordeeld voor het bezit van en handelen in drugs.

Ze zat ongeveer twee maanden in de cel. Toen haar proces begon had ze al 54 dagen in voorarrest vastgezeten. Ze werd veroordeeld tot twee jaar celstraf waarvan een voorwaardelijk. In België geldt de regel dat je bij een lage straf slechts een gedeelte daarvan hoeft uit te zitten.