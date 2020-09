Het Noordbrabants Museum heeft woensdag de aankoop van een schilderij van Vincent van Gogh aangekondigd. Het museum heeft het werk kunnen aanschaffen dankzij steun van de BankGiro Loterij en sponsoren, ondanks de zwaardere financiële tijden die musea doormaken wegens de coronacrisis.

Het museum heeft het werk via een handelaar verkregen. Die bemachtigde het werk via een particulier en het Londense veilinghuis Christie's.

Kop van een vrouw, een portret van een boerenvrouw, werd begin 1885 door Van Gogh geschilderd. Hij maakte het werk tijdens zijn periode in Nuenen in Brabant. In deze tijd maakte de grootmeester meerdere portretten van boeren en landarbeiders uit deze omgeving.

Volgens het Van Gogh Museum zocht de schilder destijds specifiek naar mensen met "ruwe platte gezichten met een laag voorhoofd en dikke lippen". De vrouw op het portret is vaker door Van Gogh geschilderd.

Het schilderij is onderdeel van een serie van 47 kopstudies die Van Gogh maakte als voorbereiding op het schilderen van mensfiguren. Kort hierna maakte hij zijn meesterwerk De aardappeleters.

Het is het vijfde werk van Van Gogh dat in het bezit van het Noordbrabants Museum komt. Het museum heeft ook acht werken van hem in bruikleen.

Kop van een vrouw zal vanaf donderdag 3 september vier dagen lang te bezichtigen zijn in het museum. Vanaf eind maart 2021 maakt het onderdeel uit van de vernieuwde Van Gogh-presentatie die het museum dan organiseert.