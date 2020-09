Jandino Asporaat gaat vanaf deze week de Nederlandse theaters in met een nieuwe solotour genaamd Opgefokt!. Dat meldt producent Het Huis van Asporaat woensdag.

Asporaat was drie jaar terug voor het laatst met een solotour in het theater te zien. In Opgefokt! praat de komiek en presentator over vroeger. "Vroeger was alles beter", aldus Asporaat.

Aanvankelijk zou hij in februari starten met een theatershow genaamd Judeska Airlines. In deze show was hij te zien als het typetje Judeska, dat hij speelde in zijn programma De Dino Show. De voorstellingen werden afgelast vanwege het coronavirus.

Door de huidige coronamaatregelen zal de komiek soms voor een kleine groep mensen zijn show opvoeren. Asporaat: "Soms zal ik zelfs twee keer op een avond spelen, om op die manier toch een groot deel van het publiek te kunnen ontvangen."