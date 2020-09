Het Stedelijk Museum Amsterdam betaalt een deel van de loonsubsidie die het van het Rijk ontvangen heeft via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) terug, bevestigt het museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving woensdag als eerste museum aan NU.nl.

Mede door de coronasteun die het Amsterdamse museum via het Mondriaan Fonds heeft ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), stegen de inkomsten met bijna 1,7 miljoen euro. De terugbetaling van de NOW-gelden is een gevolg hiervan en geldt voor alle werkgevers die hun inkomsten zien stijgen.

Werkgevers moeten het melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de NOW-loonsubsidie. De controle van de NOW-regeling is in handen van het UWV.

In juli werd bekend dat het Stedelijk Museum, met volgens het jaarverslag in 2019 157 fte aan vaste medewerkers en ongeveer 10 fte aan tijdelijk personeel, via het Mondriaan Fonds 841.945 euro coronasteun had ontvangen van OCW, als steun voor de inkomstenderving die het leed als gevolg van de coronacrisis. Het ministerie matchte het bedrag dat het museum toegezegd had gekregen van de gemeente Amsterdam.

"Aangezien de financiële steun van OCW en gemeente wordt opgeteld bij ons inkomen, zullen we een deel van de NOW-regeling terugbetalen", zegt het Stedelijk Museum tegen NU.nl over de loonkostensubsidie, zonder een exact bedrag te noemen. Het museum voor moderne en hedendaagse kunst en vormgeving bevestigt verder de eerste termijn van de coronasteun via het Mondriaan Fonds reeds te hebben ontvangen.

Mondriaan Fonds heeft musea geïnformeerd over mogelijke terugbetaling

In de toelichting op de website over mogelijke coronasteun aan regionale musea met meer dan 100.000 bezoekers waarschuwt het Mondriaan Fonds dat toekenning via deze regeling "in de regel zal leiden tot een hogere omzet, dus een lagere omzetdaling en daarmee minder recht op tegemoetkoming op grond van de NOW".

Het is niet bekend voor hoeveel van de 28 musea die via het Mondriaan Fonds compensatie hebben ontvangen geldt dat hun recht op tegemoetkoming via de NOW-regeling is verminderd, hoewel ook andere musea aan NU.nl hebben bevestigd rekening te houden met toekomstige terugbetaling. Ook een totaalbedrag van de terugbetaling is niet bekend.

NOW-regeling verlengd tot 2021

De NOW-regeling is in maart door de Rijksoverheid ingesteld om ondernemers die verwachten dat zij door de coronacrisis ten minste 20 procent omzetverlies lijden te compenseren. Maximaal 90 procent van hun loonkosten wordt vergoed, terwijl ze het volledige bedrag moeten uitkeren aan hun medewerkers.

De NOW-regeling werd in augustus verlengd met negen maanden. De maximale loonsubsidie gaat trapsgewijs omlaag naar 60 procent, terwijl het voor subsidie vereiste omzetverlies verhoogd wordt van 20 procent naar 30 procent.