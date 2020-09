Susan Visser en Eric Corton zijn te zien in de nieuwe theatervoorstelling De Grootste Helft. Het stuk gaat over een echtpaar dat uit elkaar gaat en worstelt met hoe ze dit aan hun puberzoon moeten vertellen.

In de voorstelling reflecteert het echtpaar, gespeeld door Visser en Corton, op waar het mis ging in hun relatie.

Het script is geschreven door Marc Veerkamp, de regie ligt in handen van Benno Hoogveld. De Grootste Helft is de eerste voorstelling van productiehuis Heads and Tales.

De voorstelling gaat op 5 oktober in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam en is van 25 september tot en met 23 januari in heel Nederland te zien.