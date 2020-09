Een jaar jaar lang werd Stefano Keizers gevolgd voor de documentaire Mijn naam is Stefano Keizers. Dankzij de film leert de kijker veel over de komiek, maar ook Keizers zelf ontdekte meer over zijn persoonlijkheid, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

De 33-jarige Keizers, die bekend werd door zijn deelname aan het programma De slimste mens, zegt altijd al gedroomd te hebben over een documentaire over zijn leven. "Ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad dat een cameraploeg mij aan het achtervolgen is. Dus toen de mogelijkheid erin zat om dat echt te doen, ben ik eindelijk bij mijn roeping terechtgekomen."

Documentairemaker Lavinia Aronson kreeg een jaar onbegrensde toegang tot het leven van Keizers, inclusief een sleutel van zijn huis. "Van tevoren had ik niet bedacht wat voor impact dat op mijn leven zou hebben", vertelt de komiek. "Het is een soort gekmakende angst dat die camera overal kan opduiken. Vaak keek ik 's avonds uit het raam, omdat ik dacht dat ze me misschien vanuit de bosjes aan het bespioneren waren."

“Ik heb mijn best gedaan om zo leuk mogelijk te doen, maar je ziet ook hoe vermoeiend het is om bij mij te zijn.”

Keizers noemt de documentaire "het eerste opstapje om te kunnen begrijpen wie hij is". Veel mensen zijn na zijn televisieoptredens benieuwd of hij daar zichzelf is of een bepaalde rol speelt. "Ik ben niet anders gewend, mijn hele leven lang krijg ik die vraag wel", vertelt de cabaretier. "Het is fijn dat er nu een documentaire is die op die vraag ingaat. Door het kijken ervan krijg je in elk geval een beeld van me. De drang van mij om altijd op dat podium te willen staan, is echt onderdeel van me. Dat gaat de hele dag door."

Dit komt duidelijk naar voren in zijn documentaire, legt de komiek uit. "Hoe meer ik bezig ben met het vermaken van mensen, hoe meer ik het gevoel heb dat ik een plek verdien in de maatschappij. Maar als ik de hele dag bezig ben met vermaken, word ik ongelofelijk irritant, dan ben je me snel beu. Ik heb mijn best gedaan om zo leuk mogelijk te doen, maar je ziet ook hoe vermoeiend het is om bij mij te zijn en om dit leven te leiden. Het publiek zit maar kort in de zaal en de televisiekijker kan wegzappen, maar ik zit altijd in die show."

29 Bekijk hier de trailer van de documentaire 'Mijn naam is Stefano Keizers'

'Was bang dat ik me ervoor zou schamen'

Naar eigen zeggen komt Keizers niet altijd even rooskleurig uit de verf - zo zit er een scène in waarin hij een woede-uitbarsting heeft, vlak na de première van zijn tweede voorstelling - maar wilde hij niets censureren. "Het is een journalistiek product. Als ik vervolgens zeg: 'Dit stukje moet eruit', dan censureer ik de waarheid. En die wil ik juist boven tafel krijgen."

Inmiddels heeft Keizers de documentaire bekeken. "Ik had niet gedacht dat ik dat zou durven, was zelfs bang dat ik me ervoor zou schamen." Af en toe was het confronterend om zichzelf terug te zien, blikt hij terug. "In die tijd heb ik allemaal programma's gemaakt en veranderde ik veel van uiterlijk", vertelt de komiek en presentator, die onder meer te zien was in Experimensen en Maestro. "Ik dacht altijd dat ik aandachtsgeil was, en nu geloof ik het ook."

Heel vaak zal Keizers zijn eigen film niet opzetten, verwacht hij. "Dan ga ik een te grote hekel aan mezelf krijgen. Maar ik ben ongelofelijk trots op het resultaat. Het belangrijkste is dat de film niet verveelt, dat is goed gelukt. Mijn hoofd is een continue achtbaan van gedachten en gebeurtenissen. Zoals de documentaire gaat, voelt mijn eigen leven ook."

Mijn naam is Stefano Keizers is donderdag om 21.55 uur te zien op NPO3 bij BNNVARA.