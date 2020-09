Het Mondriaan Fonds heeft uit eigen middelen 27 musea met jaarlijks tussen 40.000 en 100.000 bezoekers elk 60.000 euro steun toegekend, meldt het publieke stimuleringsfonds dinsdag aan NU.nl. Met deze bijdrage wil het Mondriaan Fonds de musea tegemoet komen in de gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19.

Voor de Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 - 100.000 had het Mondriaan Fonds maximaal 1,8 miljoen euro uitgetrokken. "De regeling binnen het steunpakket van OC&W geldt voor grotere musea maar ook de kleinere musea zijn door de coronacrisis in problemen gekomen", lichtte het publieke stimuleringsfonds in juli de compensatieregeling toe aan NU.nl.

29 musea deden een aanvraag voor steun uit de Compensatieregeling van het Mondriaan Fonds. Twee musea voldeden niet aan de voorwaarde die door het publieke stimuleringsfonds werd gesteld over het jaarlijks bezoekersaantal en daarom kon hun aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Dat er aan minder dan maximaal dertig musea steun is uitgekeerd, betekent volgens een woordvoerder van het Mondriaan Fonds niet dat er geld overblijft. "We hebben, zo blijkt, een juiste inschatting gemaakt van de behoefte. De maximaal 1,8 miljoen euro valt onder een groter steunpakket dat het Mondriaan Fonds kan aanbieden en het geld vindt daarbinnen een nieuwe bestemming."

'Deze steun compenseert in ieder geval gedeeltelijk onze inkomstenderving'

Onder de musea die 60.000 euro coronasteun ontvangen zijn het Amsterdamse School Museum Het Schip uit diezelfde stad, Natuurmuseum Fryslân (Leeuwarden), het Limburgs Museum in Venlo en het Westfries Museum in Hoorn.

"Natuurlijk zijn we heel blij met deze steun, die hard nodig is", aldus een woordvoerder van het Westfries Museum. "Door de coronacrisis konden we minder mensen toelaten in ons museum en dit compenseert in ieder geval gedeeltelijk de inkomstenderving die daarvan het gevolg is."