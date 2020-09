Channing Tatum heeft tijdens de lockdown in de Verenigde Staten een kinderboek geschreven. De acteur draagt het boek op aan zijn dochter Everly.

De acteur laat via Instagram weten dat hij zich tijdens de quarantaineperiode een keer per ongeluk heeft ingesloten in de kamer van zijn zevenjarige dochter en dat hij daar op het idee voor het boek kwam.

"Ik vond daar mijn innerlijke kind. Dus dit is wat ik voor mijn kleine meid gemaakt heb. Een boek dat, geloof ik, geschreven is vanuit het kleine meisje in mij", aldus Tatum bij een foto waarop hij de kaft van het boek The One and Only Sparkella vasthoudt terwijl hij feeënvleugels draagt.

Het boek gaat over een meisje, Ella, dat op haar eerste schooldag gepest wordt omdat ze van glitters houdt. Haar vader blijft haar aanmoedigen te dragen wat ze wil. Het boek komt op 4 mei 2021 uit.