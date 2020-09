Denise Speelman heeft maandagavond de finale van Miss Nederland 2020 gewonnen. De 22-jarige geboren Groningse liet in de finale negen concurrentes achter zich.

De in Amsterdam wonende Speelman kreeg na haar winst de bijbehorende kroon opgezet door Sharon Pieksma, de winnares van de schoonheidswedstrijd in 2019. Speelman won in 2014 ook al de titel Miss Noord-Nederland.

Pieksma zat ook in de zevenkoppige jury van Miss Nederland, die verder bestond uit fotograaf William Rutten, Monique Westenberg, Albert Verlinde, Kristina Bozilovic, Viktor Brand en Monica van Ee.

De finale vond plaats in Studio21 in Hilversum. De organisatie had maandagavond een livestream beschikbaar gesteld voor belangstellenden.

De organisatie achter Miss Nederland kondigt Denise Speelman als Miss Nederland 2020 aan. (Foto: Miss Nederland)