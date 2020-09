Dit najaar presenteert het Rijksmuseum in Amsterdam een tentoonstelling rond de Nederlandse fotograaf Ed van der Elsken. In Ed van der Elsken: Crazy World zal materiaal uit het werkarchief van de fotograaf te zien zijn.

"De ruim honderd objecten - foto's, ontwerpen voor fotoboeken, omslagontwerpen en contactvellen - laten zien hoe Van der Elsken te werk ging en maken het als kijker mogelijk om over zijn schouder mee te kijken", laat het museum in een persbericht weten.

Ed van der Elsken (1925 -1990) was een van Nederlands beroemdste fotografen. Hij fotografeerde vooral de gewone man en het dagelijks leven op straat, van Amsterdam tot Tokio. In 1956 kreeg hij internationale bekendheid met het fotoboek Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain des Pres.

De tentoonstelling Ed van der Elsken: Crazy World is van 30 oktober 2020 tot en met 10 januari 2021 te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam, en is gemaakt in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.