Het schilderij Head of a Bearded Man, waarvan wordt aangenomen dat het is gemaakt door een imitator van Rembrandt van Rijn, is mogelijk toch door de grootmeester gemaakt. Na analyse van het paneel waarop het werk is geschilderd, blijkt dat het van hetzelfde hout is gemaakt dat is gebruikt voor een ander schilderij van Rembrandt.

Head of a Bearded Man is in het bezit van het Ashmolean Museum in Oxford. Een groep onderzoekers oordeelde dat het om een imitatie van Rembrandt ging. An Van Camp, die vijf jaar geleden als curator in dienst trad bij het Britse museum, heeft echter het vermoeden dat het toch door de Nederlander is geschilderd.

"Het is juist typerend voor het werk dat hij maakte toen hij woonachtig was in Leiden, rond 1630", zegt Van Camp in gesprek met The Guardian. "Hij maakte toen kleine schilderijen van oudere mannen met troosteloze en melancholische blikken."

Er werd vervolgens onderzoek gedaan naar het paneel waarop het werk is gemaakt. Daaruit werd geconcludeerd dat het hout afkomstig is van dezelfde boom waar het hout vandaan komt waarop Andromeda Chained to the Rocks is geschilderd. Dit werk is momenteel te zien in het Haagse Mauritshuis.

Ook het portret dat schilder Jan Lievens maakte van de moeder van Rembrandt is geschilderd op hout dat afkomstig is van dezelfde boom. Lievens en Rembrandt zijn jeugdvrienden en werkten rond 1630 beiden in Leiden.

Volgens Van Camp is dit het bewijs dat Head of a Bearded Man dus zeker is gemaakt in de werkruimte van Rembrandt. Verder onderzoek moet uitwijzen of hij het schilderij ook daadwerkelijk zelf heeft gemaakt.

Het schilderij is vanaf woensdag te zien in het Ashmolean Museum. De afgelopen tijd werd het bewaard in het depot van het museum.