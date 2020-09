Manon Uphoff heeft maandag de literaire Charlotte Köhler Prijs van 2020 in ontvangst genomen. De onderscheiding en de bijbehorende 15.000 euro wordt eens in de drie jaar uitgereikt.

De 57-jarige auteur ontvangt de prijs voor haar gehele oeuvre, maar in het bijzonder de roman Vallen is als vliegen. De winnaar werd gekozen door een jury bestaande uit literatuurwetenschapper Sander Bax, literair recensent Thomas de Veen en Mensje van Keulen, die de prijs in 2011 ontving.

"Uphoff is de auteur van een rijk en eigenzinnig literair oeuvre, culminerend in haar meest recente roman, waarin ze haar volle literaire vermogens benut om op ongeëvenaarde wijze terrein te veroveren binnen de literatuur voor een verhaal van een diepe, duistere en vormende ervaring met misbruik", aldus De Veen over Vallen is als vliegen.

De prijs wordt sinds 1988 door het bestuur van de Stichting Auteursprijzen uitgereikt. Elke drie jaar staat er een ander genre centraal.